В Казани 7 февраля жители двух домов, которые расположены в Советском районе, сообщили в экстренные службы о том, что их дома качнулись.



Оба происшествия случились в одно время в домах, которые стоят на разных улицах, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщения об инциденте поступили накануне в шестом часу вечера. Сотрудники ЗПСО №2 прибыли к дому №16 по улице Бари Галеева, 58-летний житель которого заявил о возможном землетрясении. Осмотрев дом, сотрудники МЧС не обнаружили признаков повреждений.

Такое же сообщение поступило от жителей дома №9 по улице Новаторов. Женщина заявила, что пятиэтажная хрущевка затряслась, возможно, в результате взрывной волны. Сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты исполкома Казани осмотрели дома №9 и 7 на наличие повреждений, однако никаких признаков разрушения конструкций не нашли.

К слову, подобные сообщения от жителей Советского района Казани накануне появились и в социальных сетях, сообщает информационное агентство.