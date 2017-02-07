В преддверии Дня всех влюбленных полки магазинов заполонены валентинками, плюшевыми розовыми медведями, мягкими игрушками в форме сердец и прочей романтической атрибутикой. Корреспондент «Казанских ведомостей» узнала у горожан их отношение к заморскому празднику.

Ольга Романова, 22 года, студентка:

- День святого Валентина я буду отмечать со своим любимым человеком. Сначала прогулка по городу, поход в кино, а вечером - ужин при свечах. Это прекрасная возможность для всех влюбленных в очередной раз признаться в своих искренних чувствах друг к другу. - День святого Валентина я буду отмечать со своим любимым человеком. Сначала прогулка по городу, поход в кино, а вечером - ужин при свечах. Это прекрасная возможность для всех влюбленных в очередной раз признаться в своих искренних чувствах друг к другу.

Рафаэль Шаяхметов, 28 лет, нефтяник:

- Я считаю, что День святого Валентина - это праздник для тех, у кого есть вторая половинка. Мне повезло, два года назад я встретил свою любовь, поэтому, несомненно, буду отмечать этот праздник. А почему бы лишний раз не показать свои чувства возлюбленной? Мы планируем провести этот день вместе, а вечером сходим в какое-нибудь уютное кафе. - Я считаю, что День святого Валентина - это праздник для тех, у кого есть вторая половинка. Мне повезло, два года назад я встретил свою любовь, поэтому, несомненно, буду отмечать этот праздник. А почему бы лишний раз не показать свои чувства возлюбленной? Мы планируем провести этот день вместе, а вечером сходим в какое-нибудь уютное кафе.

Нина Соколова, 40 лет, продавец:

- Для меня День святого Валентина - это обычный будничный день, который ничем не отличается от всех других. Если люди любят друг друга, то они должны проявлять заботу и внимание всегда, независимо от того, есть праздник или нет. - Для меня День святого Валентина - это обычный будничный день, который ничем не отличается от всех других. Если люди любят друг друга, то они должны проявлять заботу и внимание всегда, независимо от того, есть праздник или нет.

Тамара Кузнецова, 35 лет, коучер:

- Я не сторонница праздников, которые зародились не в нашей стране. У нас есть замечательный праздник - День Петра и Февронии, который по праву может считаться аналогом Дня всех влюбленных. Грустно, что соотечественники так легко принимают чужеродную нам культуру, не зная при этом праздников, которые появились в родной стране. - Я не сторонница праздников, которые зародились не в нашей стране. У нас есть замечательный праздник - День Петра и Февронии, который по праву может считаться аналогом Дня всех влюбленных. Грустно, что соотечественники так легко принимают чужеродную нам культуру, не зная при этом праздников, которые появились в родной стране.

Азат Хузяхметов, 37 лет, программист:

- Моя жена - любительница подобных праздников, поэтому мы каждый год отмечаем День святого Валентина. Любой мужчина доволен, когда видит счастливые глаза женщины. Мы с женой отмечаем 14 февраля по-семейному. Обычно это романтический ужин, приготовленный совместно. - Моя жена - любительница подобных праздников, поэтому мы каждый год отмечаем День святого Валентина. Любой мужчина доволен, когда видит счастливые глаза женщины. Мы с женой отмечаем 14 февраля по-семейному. Обычно это романтический ужин, приготовленный совместно.