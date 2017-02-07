С 1 января 2017 года вступили в силу новые нормы Жилищного кодекса, в соответствии с которыми оплата коммунальных услуг, таких как холодная и горячая вода, отведение сточных вод и электроэнергия, потребляемых на содержание общедомового имущества, включается в состав платы за содержание жилого помещения.

О том, как это отразится на счетах-фактурах жильцов, рассказали в ходе брифинга в Кабинете министров РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, начальник Государственной жилищной инспекции РТ - главный государственный жилищный инспектор РТ Сергей Крайнов и председатель комитета ЖКХ исполкома г. Казани Искандер Гиниятуллин.

Само понятие ОДН никуда не денется, изменятся только их положение в счете-фактуре. Зато серьезно изменится механизм начисления оплаты за них. Если прежде ОДН относились к коммунальным платежам и рассчитывались исходя из разницы между показаниями общедомовых и квартирных счетчиков, то теперь они переходят в разряд жилищных и будут рассчитываться по специальной формуле, учитывающей нормативы и тарифы на услуги, а главное - площадь жилых и нежилых помещений и мест общего пользования. Проще говоря, раньше размер ОДН в платежках «гулял» в каждом отдельном месяце и ложился в основном на плечи тех жильцов, которые не устанавливали внутриквартирные приборы учета. Теперь же сумма оплаты ОДН станет фиксированной и будет зависеть от площади квартиры или нежилого помещения, увеличиваясь только с ростом тарифов или изменением нормативов.

Вплоть до 1 июля размер оплаты ОДН не может быть изменен и привязан к нормативам, принятым 1 ноября 2016 года. К этому времени должны быть разработаны новые нормативы оплаты ОДН, а также составлены актуальные технические паспорта каждого отдельного здания - плата будет разниться в зависимости от каждого отдельного дома. При этом начальник Госжилинспекции заметил, что многие УК стараются схитрить, определяя количество нежилых и общих помещений.

Например, сдавая часть подвала в аренду, при этом продолжая включать его в общедомовое имущество.

Определить размер ОДН теперь также вправе собрание собственников, в том числе в сторону уменьшения.

Одна из целей новых норм Жилищного кодекса РФ - не допустить возможности перекладывать перерасход ресурсов управляющими компаниями на жильцов. Размер оплаты ОДН станет фиксированным и не может быть увеличен УК в случае нецелевого расходования ресурсов. Впрочем, УК могут попытаться оказывать услуги жильцам в неполном объеме, чтобы покрыть издержки, но Сергей Крайнов заверил, что в таких случаях нарушители будут наказаны серьезными штрафами.