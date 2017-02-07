На этой неделе Президент Татарстана Рустам Минниханов находился с официальным визитом в Королевстве Саудовская Аравия.

Во время официальной встречи с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом Аль-Саудом Рустам Минниханов передал монарху привет и приглашение посетить Россию от Президента страны Владимира Путина, а также рассказал об основных направлениях промышленного развития Татарстана.

В рамках рабочей программы в Эр-Рияде делегация Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым провела встречу с исполнительным директором саудовской инвестиционной компании SALIC Абдаллой Дубейхи. В ходе переговоров Президент РТ обсудил возможности сотрудничества в сельском хозяйстве и животноводстве.

Вчера Рустам Минниханов провел в городе Джидде официальную встречу с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества доктором Юсефом бин Ахмадом Аль-Осеймином.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан гордится своим вкладом в развитие связей России с такой влиятельной международной организацией, как ОИС: «Мы рады, что у нас налажен постоянный диалог как с Центральным аппаратом Организации исламского сотрудничества, так и с отдельными его структурами. К сожалению, сегодня в мире много регионов, где нет мира и согласия. Нас как мусульман это очень беспокоит».

Его слова поддержал Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Королевстве Саудовская Аравия Олег Озеров, который отметил, что сегодня Татарстан является одним из ведущих регионов России и уделяет особое внимание сохранению мира и согласия.

Юсеф бин Ахмад Аль-Осеймин подтвердил, он хорошо знает, что в Татарстане мирно сосуществуют мировые религии: «В республике себя комфортно чувствуют как мусульмане, так и не мусульмане, они все живут как братья».

Рустам Минниханов отметил, при поддержке ОИС в столице Татарстана ежегодно проводится международный экономический саммит «Россия - исламский мир: KazanSummit», и пригласил Юсефа бин Ахмада Аль-Осеймина на очередной саммит 18 - 20 мая этого года, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Помимо этого, Рустам Минниханов обсудил развитие торгово-экономических отношений Татарстана и Саудовской Аравии с министром торговли и инвестиций Королевства Саудовская Аравия господином Маджедом Аль-Кассаби и генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива господином Абдельлатыфом Бен Рашидом Аль-Зайяни. Президент Татарстана пригласил саудовские компании для участия в инвестиционных проектах республики.

Вопросы внедрения систем партнерского банкинга, соответствующего нормам и требованиям исламского законодательства, Рустам Минниханов обсудил во время встречи с президентом Исламского банка развития господином Бандаром Хаджаром.

В завершение официальной поездки Президента РТ в Королевство Саудовская Аравия в Постоянном представительстве Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества в городе Джидде состоялся бизнес-форум «Татарстан - Саудовская Аравия».