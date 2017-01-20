«Экономия до 50%! Успейте приобрести! Раннее бронирование!» - примерно такими призывами пестрит реклама туристических предложений в это время года. Агентства и операторы - продавцы путешествий - предлагают купить путевки заранее и тем самым серьезно сэкономить. Так ли это выгодно, как нам пытаются преподнести, или есть более выгодные варианты?



Что такое раннее бронирование

Для начала рассмотрим собственно содержание предложения, а также почему такие продукты вообще присутствуют на рынке.

Очевидно, что цена всегда формируется в зависимости от спроса. После новогодних каникул наступает промежуток времени, который работники сферы гостеприимства и туризма называют низким сезоном. Проще говоря, загруженность отелей большинства популярных курортов в это время крайне низкая: погода не та. Однако любой бизнес постоянно нуждается в оборотном капитале для выплаты налогов, зарплаты сотрудникам, для расчетов с поставщиками товаров и услуг... Чтобы получить этот капитал, отельеры зачастую вынуждены предлагать своим гостям значительные скидки на начало курортного сезона, надеясь заработать, когда тот достигнет своего пика и загруженность отелей достигнет максимума. Примерно та же история происходит со многими авиакомпаниями.

Далее в игру вступают туроператоры и турагентства, перепродающие услуги конечному потребителю. Очевидно, что, получив приличную скидку, они могут предложить туристу более выгодную цену, чем обычно.

Плюсы и минусы

Но не стоит обманываться: раннее бронирование отнюдь не самый дешевый способ путешествовать. Как правило, гораздо дешевле бывает приобрести горящую путевку за несколько дней до отъезда. Причина тому - нежелание поставщиков и продавцов туруслуг терять вложенные деньги. Проще говоря, если на определенное туристическое направление существует довольно слабый спрос, путевки на него будут продаваться по минимальной цене, лишь бы избежать убытков. Но значит ли это, что если дешевле - то лучше?

Отнюдь. Покупка горящей путевки сродни походу в ресторан, в котором почти все меню находится в стоп-листе: вы пришли в надежде полакомиться испанской паэльей, а официант, извиняясь, сообщает, что рассчитывать вы можете только на узбекский плов. Тоже вкусно, но не то, что вы ожидали. Выражаясь менее иносказательно, выбор маршрута будущего путешествия будет весьма ограничен, кроме того, скорее всего, представлен не самыми популярными направлениями. Опять же времени на оформление визы почти не будет, что еще сильнее сужает выбор стран для потенциального проведения отпуска. Такой отпуск придется по вкусу авантюрно настроенным молодым людям, предпочитающим путешествовать налегке, а также желающим сэкономить.

А вот людям, отягощенным рядом постоянных обязательств в виде работы и детей, такой вариант подходит куда меньше, ведь для них крайне важно тщательное планирование отпуска. Вот им и стоит обратить внимание на путевки с ранним бронированием. Плюсы такого планирования очевидны. Во-первых, купить путевку на майские или новогодние праздники, а также на школьные каникулы в последний момент - задачка почти нереальная. Во-вторых, на популярные курорты почти не бывает горящих путевок, ведь спрос на них достаточно велик. Таким образом, раннее бронирование тура позволит получить хотя бы небольшую скидку. В-третьих, раннее планирование отпуска даст возможность выбрать самые подходящие предложения как по перелету, так и по проживанию.

Полезные советы

Первое и самое главное - тщательно и аккуратно проверять сведения о туроператоре или турагентстве, у которого вы планируете купить путевку. Речь идет даже не об отзывах в интернете, а о информации, которую можно получить на сайте Ростуризма, где следует ознакомиться с реестром туроператора, а точнее, с размером его страхового обеспечения. Для чего это нужно, думаю, объяснять уже никому не нужно: репортажи о наших соотечественниках, застрявших на курортах по вине обанкротившихся операторов, появлялись в российских СМИ регулярно.

Второй совет вытекает из первого: не прельщайтесь подозрительно дешевыми предложениями. Даже при самой большой скидке стоимость тура не может быть ниже средней стоимости перелета. Потому эти предложения могут оказаться обманом: некоторые не слишком чистоплотные операторы продают такие туры перед самым банкротством.

Тщательно проверяйте договор. Даже если менеджер, продающий вам тур, уверяет, что это типовой документ, совсем не лишним будет внимательно его прочитать, в особенности об ответственности сторон. Договор, а также чеки и платежные документы следует хранить до конца поездки - это поможет отстаивать свои права, если вы оказались недовольны качеством оказанных вам услуг.

Также в заграничных поездках стоит задуматься о медицинской страховке, особенно если вы отправляетесь в путешествие с детьми. Услуга медиков во многих странах платная и весьма дорогая, страховка поможет избежать проблем в случае необходимости оказания срочной помощи да и просто позволит сэкономить.