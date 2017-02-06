На телеканале «Новый Век» ведется активная подготовка к HD – вещанию.

Сейчас к переходу на вещание в высоком качестве телеканал готов, примерно, на 90 процентов. По словам Заместителя генерального директора по региональному развитию – технического директора ТНВ Владимира Матвеева, на данном этапе необходимо закупить дополнительное оборудование и проделать некоторые организационные мероприятия. «Если все будет хорошо, то наши технические и инфраструктурные службы готовы начать это вещание 26 августа - в День 15-летия нашей компании», подчеркнул он.

Таким образом, к юбилею ТНВ процесс технического перевооружения компании будет близок к завершению.

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