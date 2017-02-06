В казанский транспортный парк поступили 108 автобусов, 70 троллейбусов и 22 трамвайных вагона.

В минувшем году Казань закупила 200 единиц общественного транспорта. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков. Он уточнил, что весь закупаемый транспорт – низкопольный. Это позволяет людям с ограниченными возможностями пользоваться общественным транспортом.

Стоит отметить, что новые автобусы станут безопаснее для пассажиров. Например, чтобы исключить ситуацию, когда автобус трогается с места с открытой дверью, новые машины оснащены автоматикой, которая позволяет водителю начать движение только после полного закрывания дверей. Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что за 12 лет проделана большая работа в транспортной области и положительно оценил результат, добавив при этом, что все еще есть куда расти.