Рабочий визит Рустама Минниханова широко осветила пресса королевства.

Рабочая поездка делегации из Татарстана во главе с Президентом РТ широко освещалась изданиями Саудовской Аравии.

«Король встретился с Президентом Татарстана», «Хранитель Двух Святынь обсуждает с Президентом Татарстана вопросы сотрудничества», «Король обсудил перспективы сотрудничества с Президентом Татарстана», «Эмир Эр-Рияда, Принц Фейсалом бен Бандаром дал обед в честь Рустама Минниханова» – такие заголовки мелькали в утренних газетах королевства.

Однако подробности переговоров умалчиваются. Отмечается, что в ходе встречи были подняты вопросы, касающиеся сотрудничества Саудовской Аравии и Татарстана, сообщает Saudy Press Agency.