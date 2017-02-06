На 15 марта в казанском Дворце спорта назначен эпохальный матч – на легендарном льду сойдутся две великие команды ветеранов: сборная Татарстана и неоднократный обладатель Кубка Стэнли «Philadelphia Flyers».
За сборную Татарстана сыграют Алексей Чупин, Дмитрий Балмин, Кирилл Голубев, Евгений Захаров и многие другие. Special guest star нашей команды – президент РТ Рустам Минниханов.
В составе команды гостей под руководством Майка Киннена на лед планируют выйти Скотт Макферсон, Эл Секорд, Боб Карпентер, а также Андрей Николишин, Алексей Яшин и др. 16 февраля именитые гости проведут мастер-классы для юных хоккеистов Казани и республики.
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