На зимней Универсиаде в Казахстане женщины в фристайле в дисциплине ски-кросс разыграли очередной комплект медалей. Так вот, весь комплект теперь поедет в Россию.

Золотую медаль выиграла Анна Антонова, на втором месте – Майя Аверьянова, на третьем – Екатерина Мальцева. У мужчин в этой дисциплине россиянин Кирилл Меренков завоевал серебряную медаль. В сноуборде в дисциплине биг-эйр Анастасия Логинова выиграла золотую медаль, Елена Костенко на втором месте. У мужчин в этой дисциплине еще одно «золото» России принес Михаил Матвеев.

Мужская сборная по хоккею переиграла Канаду (4:1) и вышла в финал. Игрок «Барса» Осипов забросил вторую шайбу. По данным на вечер 7 февраля сборная России собрала «урожай» в 27 золотых, 25 серебряных и 15 бронзовых медалей. Россияне побили свой же рекорд по медалям 2015 года.