Результаты контрольных закупок, проведенных центром ОНФ «Народная экспертиза» в Москве в 2016 и 2017 годах, показали, что сертификаты о сдаче комплексного экзамена по русскому языку, истории и законодательству для иностранных граждан сегодня могут быть выданы организациями-посредниками за определенную сумму без присутствия экзаменуемого.

Общероссийский народный фронт направит запрос в Генеральную прокуратуру РФ с целью проверки законности деятельности подобных «правовых» и «консультационных» центров поддержки мигрантов. Вместе с тем ОНФ предлагает усилить меры по контролю за проведением экзамена и установлению подлинности документов при оформлении разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо патента, сообщает пресс-служба ОНФ.

Эксперты Общероссийского народного фронта провели проверку процедуры получения сертификата о сдаче комплексного экзамена мигрантами на соответствие требованиям Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Результаты проверки показали, что наряду с локальными образовательными центрами, которые проводят экзамен для иностранных граждан, существует ряд посреднических организаций, которые именуют себя «правовыми» или «консультационными» центрами поддержки мигрантов и предлагают услуги по получению сертификата о сдаче экзамена и патента на работу. Сервис этих посредников настолько отработан, что позволяет получать сертификаты без присутствия на экзамене самого экзаменуемого, достаточно только внести за него плату и выслать сканы документов.

Напомним, что сдача комплексного экзамена является необходимым условием для получения иностранными гражданами и лицами без гражданства разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо патента.

В рамках исполнения указа Президента РФ №602 по введению обязательного экзамена по русскому языку, истории России, основам законодательства Российской Федерации для трудящихся-мигрантов с целью помочь им интегрироваться в наше общество была создана сеть головных вузов и локальных центров по обучению и приему комплексного экзамена. По данным правительства РФ, на 24 июля 2016 года открыто 817 таких локальных центров. При этом, как отмечают общественники, подобные сертификаты выдают и организации-посредники.

В 2016 году были проведены контрольные закупки в двух «правовых» центрах по поддержке мигрантов, которые показали, что приобрести сертификат, подтверждающий прохождение комплексного экзамена на уровне, достаточном для оформления разрешения на работу, можно без присутствия самого экзаменуемого, предварительно договорившись по телефону. Стоимость оформления составила 8900 и 12000 рублей.

В январе 2017 года эксперты ОНФ провели повторное исследование. В ходе проведения 18 контрольных закупок было выявлено, что с посредниками по-прежнему можно договориться о приобретении сертификата без присутствия человека на экзамене. ОНФ располагает скриншотами, аудиозаписями телефонных переговоров, подтверждающих информацию об этих контрольных закупках.

«Налицо существование схем, допускающих получение сертификата в нарушение установленных процедур, - отмечает руководитель центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков, - а значит, все усилия власти по созданию действенной системы по адаптации и интеграции мигрантов в наше общество могут быть начисто дискредитированы отдельными «нечистоплотными» учреждениями».

Для совершенствования процедуры сдачи комплексного экзамена в 2016 году Минобрнауки России разработало законопроект, вносящий поправки в ряд федеральных законов и Кодекс РФ об административных правонарушениях, а также проект приказа «О форме и порядке проведения государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку». Законопроект предусматривает изменения, благодаря которым можно будет проверить сведения о сданном экзамене в федеральной информационной системе «Федеральный реестр», и введение института общественных наблюдателей, а проект приказа - хранение материалов тестирования и аудиозаписей устных ответов иностранных граждан. На настоящий момент нормативные акты федерального закона не приняты, и, соответственно, нововведения пока не работают.

По мнению Виктора Рожкова, существующих и предусмотренных законопроектом минобрнауки мер недостаточно. Сама процедура проведения комплексного экзамена для мигрантов и получения сертификата несовершенна, что в свою очередь позволяет легко ее обходить, и никто за это не несет никакой ответственности.