Школьная бизнес-компания гимназии №125 Советского района Казани победила на Московской международной выставке-ярмарке школьных и студенческих компаний, организованной при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ.

Об этом стало известно на расширенном совещании отдела образования района с участием директоров школ микрорайона «Азино» и активистов школьных бизнес-компаний. Первая встреча в таком формате прошла под руководством депутата

Государственного Совета Республики Татарстан Марата Шагитова. Осенью прошлого года он сплотил юных предпринимателей из школ микрорайона «Азино», выступив с инициативой подготовки будущих бизнесменов со школьной скамьи.

Победа казанских школьников на федеральном уровне подтвердила точность выбранного курса.На выставке-ярмарке азинские школьники из гимназии №125 завоевали главный приз в номинации «Лучшая команда выставки-ярмарки» и получили признание в номинации «Лучшая маркетинговая стратегия и техника продаж». Наградой за победу стала поездка на международную ярмарку, которая состоится 17 - 19 марта в Вене. В столице Австрии казанские школьники представят свои проекты на суд европейского жюри, сообщается на сайте мэрии Казани.

По словам соорганизатора проекта, директора центра «Достижения молодых» Ляли Бикчентаевой, цель соревнования - определить степень успеха, которого добился каждый из учебных коллективов в процессе участия в программах «Школьная компания» и «Стартап», предполагающих знакомство учащихся с разнообразными аспектами организации и развития малого бизнеса на примере деятельности игрового предприятия.