Вчера республиканский телеканал «Татарстан-24» начал свою сетевую историю. В Зеленодольске был запущен его первый сетевой партнер, которым стала телекомпания «Зеленый Дол». Это первый шаг к объединению эфирных телеканалов республики под общим брендом.



Генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал о том, что ожидает телезрителей в свете исполнения ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О СМИ». Определены 20 бесплатных общефедеральных каналов, которые обязаны вещать свои программы в чистом виде. То есть теперь операторы не смогут изменять порядок кнопок, а контент телеканала будет без местных окон.

- Размещать местные программы о жизни города или района будет невозможно как в кабельных, так и в эфирных каналах. Мы давно готовились к этому. Больше года назад руководством республики было принято решение о создании общереспубликанского сетевого канала «Татарстан-24», - рассказал он. - Федеральная конкурсная комиссия Роскомнадзора дала разрешение на переоформление всех наших эфирных телеканалов. Практически в течение года со дня организации нашего проекта под брендом «Татарстан-24» будут объединены все эфирные телеканалы республики. Вместе с сетевым партнером изменятся творческая концепция канала, объемы вещания. Однако будет сохранен принцип двуязычия. Если в новостной линейке были русские и татарские новости, они останутся в том же объеме, в тех же временных рамках.

Напомним, что «Татарстан-24» в кабельной сети начал вещание в июне прошлого года. С первого дня телевещания видеопроизводство и трансляция сигнала идут в формате HD. Каждый час на «Татарстан-24» начинается актуальным выпуском новостей, что соответствует концепции канала - «Новости каждый час».

- Это дает нам возможность отслеживать новости в течение всего дня. Если утром в каком-либо регионе Татарстана что-то произошло, то мы с экспертами, специалистами при помощи прямых включений продолжаем следить за этим событием и предоставлять населению самую оперативную информацию, - отметил генеральный директор ООО «Татарстан-24» Сергей Лобов. - На 80 процентах кабельных операторов мы уже присутствуем на 22-й кнопке. Остаются чисто технические детали. Я думаю, что в течение ближайшего времени по всему Татарстану мы будем находиться в кабельном ТВ на 22-й кнопке.

После новостей на телеканале идут аналитические, общественно-политические, научно-популярные и познавательные программы. Доля собственной телепродукции составляет свыше 90%.

- К примеру, программы о путешествиях всегда пользовались большим спросом. Однако выгоднее купить готовую качественную программу западного или российского телепроизводителя, - рассказал Сергей Лобов.

Кстати, целевой аудиторией канала «Татарстан-24» являются жители городов и районов Татарстана старше 25 - 30 лет со средним и высоким уровнем дохода, с высшим и незаконченным высшим образованием, а также с активной жизненной позицией.