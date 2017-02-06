Сотрудники уголовного розыска казанского отдела полиции «Промышленный» в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали 24-летнего казанца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».



Заявление о противоправных действиях подозреваемого в полицию поступило 6 января. Потерпевший пояснил, что размещал информацию о продаже машины «ЗИЛ» на одном из специальных сайтов. Спустя время с ним связался молодой человек и договорился о встрече. После осмотра технического состояния транспортного средства покупатель написал расписку, что денежные средства за покупку машины отдаст в течение месяца. Однако в указанный срок потерпевший обещанных денежных средств не получил. По оценкам мужчины, обратившегося в полицию, сумма причиненного материального ущерба составила 220 тыс. рублей.

В ходе проведения следственных действий в рамках уголовного дела полицейские установили, что личные данные, указанные в расписке, которою писал покупатель, являются ложными. При дальнейших оперативных мероприятиях сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Молодой человек в ходе допроса свою вину полностью признал и рассказал, что похищенное транспортное средство разобрал и сдал в пункт приема металла за 40 тыс. рублей.

Следствие по данному факту продолжается. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.