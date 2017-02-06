Чуть больше половины работников компаний Татарстана никогда не опаздывают на работу. Это один из самых высоких показателей среди всех регионов России. Пунктуальнее татарстанцев оказались лишь жители Тюменской и Белгородской областей.



Такие данные стали результатом опроса службы исследований компании HeadHunter. Опрос проводился среди 6221 сотрудника российских компаний, 392 из них - жители Республики Татарстан. Выяснилось, что всего 5% сотрудников компаний республики признались в том, что опаздывают на работу каждый день, столько же делают это несколько раз в неделю. Каждый пятый опрошенный указал, что опаздывает на работу реже одного раза в месяц.

Если сравнивать по позиционным уровням в компании, то топ-менеджеры склонны реже опаздывать на работу - среди них почти половина (49%) ответили, что не делают этого никогда. А вот ответы специалистов, в том числе ведущих специалистов, говорят о том, что лишь 37% из них работают без опозданий.

Самыми пунктуальными оказались представители добывающей сферы и рабочий персонал: 67% и 63% участников опроса соответственно указали, что никогда не опаздывают на работу. При этом 14% татарстанских работников сферы маркетинга, рекламы и PR опаздывают на работу каждый день. Также самыми часто опаздывающими оказались ИТ-специалисты и представители сферы искусства: по 19% респондентов указали, что опаздывают несколько раз в неделю.

В большинстве случаев, когда сотрудники компаний Татарстана опаздывают на работу, начальство ограничивается устными замечаниями (36%). Почти четверть (23%) опрошенных утверждают, что их начальство не обращает внимания на опоздания сотрудников. Лишь 11% признались, за опоздания начальство наказывает их штрафами.

Среди причин опозданий татарстанцев лидируют проблемы с транспортом (пробки, час пик) - из-за них опаздывают на работу 57% респондентов. 17% указали, что опаздывают, как правило, потому, что долго не могут проснуться, еще 18% - потому что не могут быстро собраться. Повезло 22% местных работников, поскольку в их компаниях нет четкого времени прихода на работу и опаздывать разрешено. А для 17% опрошенных сотрудников компаний Татарстана основной причиной опоздания являются различные домашние заботы.