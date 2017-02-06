По данным Комитета Госдумы по энергетике, Россия занимает первое место в мире по развитию теплофикации, протяженности тепловых сетей, затратам топлива в системах централизованного теплоснабжения. Число систем теплоснабжения в России составляет около 50 тыс., системы обслуживаются порядка 17 тыс. предприятий.



Комитет Госдумы по энергетике провел 6 февраля парламентские слушания, посвященные реформе теплоснабжения в Российской Федерации. В мероприятии принял участие председатель Комитета ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Рафис Бурганов. Обсуждение прошло под председательством заместителя Председателя Госдумы Ивана Мельникова.

Как сообщил замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, отрасль теплоснабжения находится в упадке - за последние 30 лет почти в два раза упал отпуск в системах централизованного теплоснабжения, ТЭЦ загружены не более чем на 30 процентов от установленной мощности, снизилась доля комбинированной выработки, потери тепла в три раза выше, чем в Финляндии. При этом теплоснабжение составляет более половины в платежке гражданина за ЖКУ. Из бюджета на отрасль теплоснабжения ежегодно выделяется 150 млрд рублей при потребности порядка 200 млрд рублей.

Принятый Госдумой в июле 2010 года Федеральный закон «О теплоснабжении» оформил централизованное теплоснабжение как отдельную отрасль экономики и определил основы регулирования экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии и мощности, создал условия для развития систем теплоснабжения, упорядочил права и обязанности потребителей.

В связи с неэффективным использованием генерирующих мощностей, их неполной загрузкой, экономической нецелесообразностью, высокими тарифами на эти мощности было принято решение предложить проект реформы теплоснабжения. В порядке альтернативы были предложены единые теплоснабжающие организации, позволяющие использовать тепло и от централизованных источников, и от автономных, что позволит снизить тарифы для населения.

Проект федерального закона, вносящий изменения в ФЗ «О теплоснабжении», направлен на повышение эффективности генерации, работающей на основе комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Предполагается изменение системы регулирования с переходом от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Такой предельный уровень устанавливается впервые.

Законопроектом изменяется и роль единой теплоснабжающей организации (ЕТО) - она становится единым центром ответственности в системе теплоснабжения за обеспечение параметров качества теплоснабжения.

Однако, по мнению участников парламентских слушаний, новая система несет в себе следующие риски: повышение стоимости тепловой энергии для конечного потребителя, усиление монополизма со стороны ЕТО, снижение ответственности региональных и муниципальных органов власти и другие.

«В каждом регионе должна быть принята своя схема теплоснабжения, которая зависит от близости и загруженности источника генерации тепла, наличия сетей и их состояния. Прежде чем перейти от централизованного снабжения к автономным котельным и наоборот, необходимо просчитать всю экономику этого процесса. Нет готового универсального рецепта, но окончательные решения должен принимать регион по согласованию с муниципалитетом. Необходимо проработать вопрос регулирования тарифов по зональному принципу», - поделился своим мнением Рафис Бурганов.

Свое отношение к рассматриваемому законопроекту смогли выразить и регионы России в режиме видеоконференцсвязи. По итогам обсуждения реформы теплоснабжения правительству РФ были даны рекомендации, сообщается на сайте Госсовета РТ.

В парламентских слушаниях приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, депутаты Госдумы, представители энергетических компаний, общественных организаций и объединений, а также депутаты Госдумы от Татарстана Александр Сидякин и Равиль Хуснулин.