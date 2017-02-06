Татарстан по количеству интернет-пользователей занимает третье место в стране, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Растет количество услуг, которые переведены в электронный вид. Татарстанцы за минувший год воспользовались ими более 83 млн раз. Об этом рассказали на итоговой коллегии Министерства информатизации и связи РТ.

Роботы заменят человека?

Местом проведения итоговой коллегии Министерства информатизации и связи РТ стал город Иннополис. Там участников мероприятия встречала выставка разработок в сфере высоких технологий, которые постепенно будут внедряться в нашу повседневную жизнь. Например, усовершенствованные турникеты уже летом этого года появятся на новой станции метро «Дубравная». Пассажиры с их помощью смогут производить наличный и безналичный расчет, получать сдачу и монетами, и бумажными купюрами.

Новая модель турникета в случае внештатной ситуации позволяет пассажирам быстро и без препятствий выйти из подземки. По словам главного инженера МУП «Метроэлектротранс» Алексея Смирного, не придется пассажирам и вручную толкать створки турникета - они будут автоматически открываться после совершения оплаты. Новое оборудование уже работает в тестовом режиме на станции метро «Северный вокзал».

Разумеется, не обошлось на выставке и без роботов. Мини-танк с двумя глазами-камерами обследовал происходящее вокруг. Как оказалось, такая «игрушка» может использоваться в поисково-спасательных операциях. Заведующий кафедрой интеллектуальной робототехники Высшей школы ИТИС КФУ Евгений Магид предложил представить последствия чрезвычайной ситуации, в результате которой разрушилось здание или произошло наводнение, химическое загрязнение.

Поиском людей и обследованием места катастрофы в таких случаях занимаются спасатели. Однако их на каком-то этапе может заменить робот, снимающий происходящее на видео. Особенно это актуально, когда в обследуемой зоне человеку находиться опасно.

- Телеоператор сидит в безопасном месте и управляет роботом. Сейчас для нас важно заменить ряд функций и работать в автономном режиме, то есть управлять роботом независимо от кабелей и сети Интернет. Когда я работал в Японии, мы использовали подобного робота при изучении АЭС «Фукусима». Тогда, к сожалению, робот был на кабеле, который впоследствии оборвался, и робот остался в помещении. Наша цель сейчас - сделать так, чтобы робот в такой ситуации хотя бы вернулся обратно, - объясняет Евгений Магид.

Удивительно было видеть среди разработчиков совсем юных ребят. Среди них одиннадцатиклассник лицея Иннополис Никита Иванов. Он создал систему аутентификации на сайтах с помощью QR-кодов, которая сделает безопасным вход на различные сайты для каждого аккаунта.

Региональный информационный центр ПФР в Татарстане

В Иннополисе в скором времени планируется открытие регионального центра эксплуатации автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда - 2. Соответствующее соглашение подписали Президент РТ Рустам Минниханов и председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов до начала коллегии. Планируется, что АИС будет обслуживать информационное пространство всей пенсионной системы. Это повысит эффективность работы всех органов

Пенсионного фонда, а также качество и сроки оказания услуг. Всего ПФР откроет три таких центра, в том числе и в Иннополисе, ведь это город, готовящий IT-специалистов.

- Иннополис - город будущего, Кремниевая долина. У нас 6 тысяч сотрудников занимаются информационными технологиями. В течение двух лет разместим в Иннополисе до 200 человек. Они будут здесь учиться, работать и повышать профессиональный уровень, - отметил Дроздов.

Сегодня в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР реализован 31 электронный сервис, в том числе и предоставление услуг. С начала 2016 года через него и единый портал госуслуг выписки из своих пенсионных счетов получили 7 млн человек, а 3,5 млн человек направили заявления в Пенсионный фонд.

Электронные услуги республики

В Татарстане 240 услуг и сервисов переведены в электронный вид. Воспользовались ими за 2016 год более 83 млн раз. Это в 1,4 раза больше, чем в 2015 году. Общая сумма электронных платежей составила 11 млрд рублей. А по всей России сумма оплат составляет 7,9 млрд рублей. Среди наиболее популярных в Татарстане - уплата штрафов за нарушение ПДД, оплата услуг сотовой связи, услуг ЖКХ, платежи за газ, пополнение карты школьного питания.

Татарстан по количеству интернет-пользователей занимает третье место в стране, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Растет уровень проникновения сотовой связи и увеличивается количество базовых станций операторов. На данный момент татарстанцы используют 6,5 млн сим-карт. Только за год 115,6 тысячи человек избавились от «мобильного рабства» - сменили оператора с сохранением номера телефона.

- Я в правительстве с 1998 года и вижу, как меняются наши интересы и темы. Раньше мы говорили о связи, о количестве подключенных абонентов. Сейчас министерство информатизации и связи проникло во все сферы. Это и архивное дело, и Пенсионный фонд, и многое другое. На данный момент для нас важно расширять количество электронных услуг. Это даст качественные изменения в нашей работе. Нужно только подумать, какие еще услуги внедрить, - прокомментировал итоги работы министерства Президент РТ Рустам Минниханов.

Не обошел вниманием Рустам Минниханов и развитие Иннополиса. Если сейчас он открыт для всех резидентов, то уже через несколько лет каждый будет проходить отбор. Сейчас в нем проживают более 2,5 тысячи человек, заселено 578 квартир, зарегистрированы 85 компаний и ИП. Кроме того, все резиденты Иннополиса - это российские компании, что демонстрирует импортозамещение в действии.

- С одной стороны, все цифры, которые мы подсчитали за год, кажутся нам рутинными. Но мы не отдаем себе отчета, что всего несколько лет назад каждая из них была равна нулю. Нужно задуматься над тем, как быстро проходят процессы трансформации. Мы забыли, что еще в 2012 году в России не было высокоскоростного интернета 4G. Видно, что среди всех регионов Татарстан выделяется большим охватом этой сети. То есть в каждом селе, на любой маленькой улице ловится интернет. Сегодня это самое большое покрытие. Сейчас мы привыкли к госуслугам, но и их не было раньше. Кроме того, сейчас любой предприниматель может продвигать свои товары через интернет и продавать их по всему миру. Вскоре откроется логистический центр, который ускорит процесс отправки и получения посылок, - сказал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.