Вчера состоялась официальная встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова, находящегося с рабочим визитом в Саудовской Аравии, с королем Салманом бин Абдель-Азизом аль-Саудом.



В начале встречи стороны обменялись теплыми приветствиями. Рустам Минниханов передал монарху привет и приглашение посетить Россию от Президента страны Владимира Путина.

Президент Татарстана представил королю международный форум KazanSummit как главную площадку экономического взаимодействия России и стран исламского мира, а также пригласил делегацию Саудовской Аравии в Казань. «Были бы признательны Вашему Величеству за направление бизнес-миссии во главе с министром торговли и инвестиций Саудовской Аравии господином Маджедом аль-Кассаби на KazanSummit 2017 года, который пройдет 18 - 20 мая», - сказал он.

Также Президент РТ рассказал королю об экономическом положении современного Татарстана, в том числе об основных направлениях промышленного производства и внедрении систем партнерского банкинга, соответствующего нормам и требованиям исламского законодательства, передает ИА «Татар-информ».

Глава республики подчеркнул, что дипломатом, первым вручившим королю Абдель-Азизу, основателю Саудовской Аравии, в 1926 году ноту о признании вновь образовавшегося государства, был татарин, консул СССР в Хиджазе Керим Абдрауфович Хакимов.

В завершение встречи Рустам Минниханов поблагодарил аль-Сауда за теплый прием и пригласил посетить Татарстан в рамках визита короля в Россию. «Мы чрезвычайно благодарны за внимание, которое уделяется татарстанским деловым делегациям и паломникам, совершающим хадж. Отрадно, что наши связи развиваются и по линии Духовного управления мусульман Республики Татарстан, а также и в сферах науки и культуры. Хочу еще раз поблагодарить вас за возможность этой встречи и прекрасно организованную программу нашего пребывания в вашем королевстве. Приглашаю вас посетить Татарстан в рамках визита в Россию», - сказал лидер республики.