В минувший понедельник в казанской гимназии №90 состоялся «Парламентский урок - 2016» на тему «Татарстан-2030: мой вклад в будущее республики».

Его провел молодой преподаватель истории и обществознания, лауреат федерального этапа конкурса «Учитель года - 2016» Иван Филатов, выпускник этой гимназии. Урок прошел с участием Председателя Государственного Совета Фарида Мухаметшина.

В уроке также участвовали заместитель премьер-министра - министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, депутат Госсовета Альберт Мухаметшин и начальник управления образования исполкома МО Казани Ильсур Хадиуллин.

Впервые в Татарстане такой урок состоялся в 2009 году по совместной инициативе депутатов Госсовета и Министерства образования и науки РТ. В этом году он проходит в школах республики с 6 по 11 февраля, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Общение с учащимися в таком формате помогает воспитывать в детях гражданскую активность, формировать правовую культуру, дает знания о роли и месте законодательного органа государственной власти в Российской Федерации, мотивирует творческий подход. Темы предлагались разные: «Где рождаются законы», «Гражданин и выборы», «Конституционные права и обязанности человека и гражданина», «Гражданин. Общество. Государство» и другие.

К прошедшему уроку гимназисты и преподаватели подготовились основательно: провели мониторинг на заданную тему, выяснили, сколько, например, ребят из 100 респондентов связывают свое профессиональное будущее с республикой. Оказалось, таких одна треть, около половины опрошенных намерены выбрать для обучения вузы Татарстана. В выборе будущей профессии лидировали сферы творчества и бизнеса, на третьем месте - наука.

Школьники задали Фариду Мухаметшину и Энгелю Фаттахову много серьезных вопросов. Например, в чем приоритет Стратегии-2030, какое будущее ждет тех молодых специалистов, кто отучатся и останутся работать в Татарстане, как развивается программа «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями. В ходе разговора поднимались темы необходимости рабочих профессий, рационального подхода к своему будущему, перспектив для завтрашних выпускников школ, техникумов и вузов.