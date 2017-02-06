С 1 по 3 февраля в Казани прошел третий региональный чемпионат WorldSkills Russia - «Молодые профессионалы».

В чемпионате были представлены 78 компетенций конкурсного движения WorldSkills и 19 компетенций JuniorSkills. Участниками стали 595 студентов и 527 экспертов WorldSkills, а также 220 мастеров и 120 экспертов JuniorSkills. Лучшие представят Татарстан в полуфинале и финале национального чемпионата 2017 года.

Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщил председатель комитета экономического развития исполкома Казани Артур Валиахметов.

Среди компетенций, закрепленных за исполкомом города, - «Флористика», «Ресторанный сервис», «Поварское дело», «Кондитерское дело» и «Парикмахерское искусство». В них победителями стали студенты казанских ссузов.

Добиться, чтобы в сборную страны для участия в чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills в 2019 году вошли казанские студенты, - такую задачу поставил мэр Казани Ильсур Метшин.

- Компетенций много, и в каждой наши молодые ребята могут показать хорошие результаты. Как видим, можно сильно вырасти за оставшийся период. Необходимо отдельно уделить внимание подготовке наших молодых мастеров к участию в соревнованиях, - отметил мэр Казани.