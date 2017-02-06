Совещание по актуальным вопросам развития города Иннополиса прошло 6 февраля в Доме Правительства РТ. Провел его Президент Татарстана Рустам Минниханов.



На сегодня основные вопросы - это работа по привлечению в Иннополис новых резидентов, а также обеспечение квалифицированными кадрами тех компаний, которые уже работают на территории Иннополиса, отметил Рустам Минниханов.

С докладом о ходе привлечения в Иннополис резидентов и партнеров выступил заместитель премьер-министра РТ - министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. Он, в частности, сообщил, что на территории Иннополиса работают 46 компаний, одобренных наблюдательным советом. Из них на конец 2016 года статус резидентов и партнеров получили уже 39 компаний (компании-партнеры - те, кто не имеет налоговых льгот, но осуществляет деятельность на территории Иннополиса).

Всего на конец 2016 года создано 544 рабочих места. В аренду сдано порядка 10 тыс. кв. метров в Технопарке им. Попова, или 45% от полезной площади. Ключевыми компаниями являются «Сбербанк-Технологии», «Касперский», «Яндекс», «Барс Групп», «Универсальная финансовая система UFS» и другие.

В сентябре 2016 года в Иннополисе был создан ресурсный центр, основная задача которого - наполнение компаний-резидентов квалифицированными кадрами. Структура отвечает за подбор, обучение и релокацию специалистов (на сегодня в Иннополис уже переехал 191 человек).

О результатах деятельности мэрии Иннополиса доложил мэр города Руслан Шагалеев. Он, в частности, сообщил, что в городе проживает более 2,5 тыс. человек, детский сад и школу посещают 327 детей. В городе зарегистрировано более 80 компаний и ИП. По словам мэра, одна из задач - обеспечение развития городской среды, а также дальнейшее строительство жилья, в том числе и коммерческого.

По итогам совещания Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу по привлечению в Иннополис компаний, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, а также жестко соблюдать сроки строительства и сдачи готовых объектов на территории инновационного города, передает пресс-служба Президента РТ.