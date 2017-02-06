Начавшийся 2017 год - это не только год Огненного Петуха по восточному календарю, он официально объявлен в РТ также Годом экологии и общественных пространств. Поэтому в Татарстане продолжатся реконструкция парков и скверов, обустройство водоохранных зон, начавшиеся в минувшем 2016 году в рамках программы Года парков и скверов.

Теперь этот понравившийся всем проект благоустройства нашей жизни получил объединенное название «Развитие общественных пространств».

Кстати, по этой программе в Татарстане уже в 2016 году благоустроено более 5880 тыс. кв. метров территорий: 42 парка и сквера. Кроме того, выполнено благоустройство 20 набережных, расположенных вблизи водных объектов, в 19 муниципальных образованиях.

Чем Татарстан похож на Монако

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе коллегии Минстроя РТ озвучил в своем докладе итоги работы ведомства в минувшем году. Итоговое совещание состоялось в ГТРК «Корстон». В работе коллегии приняли участие высокие гости: Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра строительства и ЖКХ России Хамит Мавлияров, глава ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константин Цицин, представители министерств и строительной индустрии республики.

Татарстан занимает лидирующие позиции и входит в десятку рейтинга субъектов Российской Федерации по объемам ввода жилья. Начиная с 2010 года в республике вводится ежегодно более 2 млн 400 тыс. кв. метров жилья.

В прошлом году в Татарстане построено 100 многоквартирных домов общей площадью 2,4 млн кв. метров, что сравнимо с площадью целого государства - европейского княжества Монако, не без удовольствия отметил Ирек Файзуллин.

Как с удовлетворением подытожил глава Минстроя РТ, в области жилищного строительства в течение прошедшего года реализованы все 34 запланированные республикой программы, в том числе по обеспечению жильем молодых семей, детей-сирот, соципотеки, капитального ремонта. В результате проделанных работ 3 млн жителей республики стали благополучателями жилищных госпрограмм.

Более того, у строительного комплекса республики сохраняется огромный потенциал, способный осилить и более глобальные задачи. Ведь база строительной индустрии Татарстана сегодня является одной из крупнейших в Российской

Федерации и включает в себя более 550 предприятий. Так что при условии полного использования этого ресурса в республике может строиться более 10 млн кв. метров жилья ежегодно. Напомним, показатель прошлого года - это почти 2,5 млн кв. метров.

По вводу жилья наши показатели лучше общероссийских

В условиях непростой экономической ситуации Татарстан по итогам 2016 года выполнил в полном объеме обязательства перед федеральным центром по вводу жилья - введено 2406,5 тыс. кв. метров. Достигнуты одни из самых высоких по

Российской Федерации показатели ввода жилья на душу населения (0,62 кв. метра в РТ и 0,58 по РФ) и обеспеченности жильем на одного жителя (25,6 кв. метра в РТ и 24,4 по РФ).

Как итог - план ввода жилья на 2017 год в республике утвержден на уровне 2 млн 402 тыс. кв. метров.

Наряду со строительством жилья продолжится и создание социальной инфраструктуры городов и районов Республики Татарстан.

Так, например, запланировано строительство 11 блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием общей стоимостью 66 млн рублей, а также 120 универсальных спортивных площадок (в т. ч. 20 универсальных ледовых площадок по типовому проекту) общей стоимостью 355,9 млн рублей.

В 2017 году продолжается реализация других крупных и значимых проектов, среди которых реконструкция зоопарка в Казани (1-й этап). Строятся школы: в Казани на 2-й Азинской на 1224 места, в Набережных Челнах на 1224 места.

Оплата ОДН: куда включат оплату за общедомовые расходы?

Продолжая разговор о состоянии строительной отрасли в Татарстане, Ирек Файзуллин сообщил, что в 2016 году поступила 21 тыс. 621 обращение граждан по вопросам ЖКХ, что на 1 тыс. 500 обращений больше, чем в 2015 году.

- При этом, - обратил внимание руководитель минстроя республики, - анализ обращений граждан показывает, что если ранее жители жаловались на текущие крыши, затопленные подвалы, необходимость проведения капремонта, то теперь на передний план выходят вопросы благоустройства дворов, озеленения, установки детских площадок и внешнего вида жилых домов.

В связи с этим Ирек Файзуллин напомнил собравшимся о проблемах ЖКХ, которые не теряют своей остроты, в том числе о проблемах по расчету и оплате расходов на общедомовые нужды (ОДН), вызывающих вопросы и возмущение со стороны населения.

- Пользуясь случаем и присутствием депутатов Госдумы, хотелось бы пожелать, чтобы изменения, которые федеральное министерство готовит в рамках того же ОДН, заранее были серьезно обсуждены с регионами и была возможность у регионов самостоятельно принимать решения, - обратился Файзуллин к замминистра строительства РФ, присутствующему на коллегии. Во всех регионах условия разные, подчеркнул он, и опыт федерального центра на остальные субъекты следует распространять с большой осторожностью.

Про садовые товарищества тоже не забудут

Свою оценку работы строителей и отрасли в целом дал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Развитие строительного комплекса республики, жилищно-коммунальное хозяйство - эти вопросы для нас являются приоритетными, - отметил глава республики.

Огромные объемы строительства заложены по программе переселения граждан из аварийного жилья. По этой программе будет построено свыше 320 тыс. кв. м жилья. Президент РТ отметил также, что в республике реализуются и другие программы. Это капитальный ремонт школ, капремонт детских садов и строительство новых детсадов, ремонт ряда социальных объектов. В 2017 году упор будет сделан на ремонт детских садов.

- В республике создана 31 тысяча мест в детских садах - более 170 детсадов было построено в последние годы, возводятся спортплощадки. Универсальными спортивными площадками мы сумели охватить всю республику. И сейчас эта программа продолжается, теперь мы ведем работу с уклоном на лыжные базы, - уточнил глава Татарстана.

Говоря о капитальном ремонте объектов здравоохранения, Рустам Минниханов отметил, что серьезной остается проблема состояния поликлиник, особенно в крупных городах, здесь строителям предстоит большая работа.

Остановился Рустам Минниханов и на вопросах создания и развития в республике общественных пространств.

- Я считаю, что программа «Парки и скверы», программа в рамках Года водоохранных зон - все это дало эффект, - сказал он. - Эти программы очень востребованы, и, хотя по объемам мы, возможно, еще не так много сделали, у людей уже есть места, куда пойти гулять, отдыхать, где провести время.

Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что и в этих программах для регионов-доноров будет предусмотрено участие федерального бюджета.

В Татарстане также запущено несколько новых социально важных направлений. Это программа инфраструктурного развития садовых товариществ (водоснабжение, электроснабжение, подъездные пути), программа реформирования инженерных сетей. Так, в этом году в Казани будут реализовывать проект по созданию в каждом доме индивидуальных тепловых пунктов, которые заменят централизованные тепловые пункты.

- Главное - чтобы мы работали качественно, - сказал Рустам Минниханов, обращаясь к строителям. - Сегодня социальные сети показывают нам все наши недостатки. Задача - обеспечивать достойное качество в строительстве.

Подводя итоги, Рустам Минниханов заявил, что в целом год отработали неплохо и сегодня большие задачи стоят в части эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства, где важно использовать новые энергосберегающие технологии.