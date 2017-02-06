В Казани жертвами краж из автомобилей стали двое местных жителей.

Один из потерпевших сообщил сотрудникам полиции, что из его машины пропал видеорегистратор. Второй мужчина указал на продажу антирадара. В ходе следствия стражи порядка установили, что злоумышленник проникал в салоны автомобилей, повреждая боковые стекла машин.

По подозрению в преступлениях сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Казани. Подозреваемый признал свою вину.

Как сообщает пресс-служба УВМД России по городу Казани, в настоящее время молодого человека проверяют на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.