У жителей Елабуге появилась возможность принять участие в опросе на тему возвращения исторического названия площади.

Речь идет о площади Ленина, которая ранее называлась Хлебной. До 1917 года в Елабуге активно шла торговля хлебом, соответственно и площадь так называлась. Далее площадь несколько раз переименовывали. С 1919 года она называлась площадь Революции. В 30-е годы площадь носила название Гассара.

С 1967 года площадь носит имя Ленина. На топонимической комиссии Елабуги было принято решение поднять вопрос названия площади. Жители Елабуги могут принять участие в опросе на сайте издания «Новая Кама», сообщает «Татар-информ».