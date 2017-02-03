Света не будет в Авиастроительном и Советском районах.

В Авиастроительном районе света не будет с 9.00 до 12.00 по адресам: ул. Копылова, 1/2, 3/1, ул. Тимирязева, 4. С 13.00 до 16.00 электричества не будет на ул. Лядова, 3а (детсад №36), 5 и ул. Тимирязева, 6.

В Советском районе электричества не будет с 8.00 до 17.00 по адресам: ул. Латышских Стрелков 12, 12а, 14. Также света не будет в ряде производственных зданий по ул. 1-й Вольской, ул. 1-й Ноксинской, ул. Второй Подъемной, по Сибирскому тракту, сообщается на сайте мэрии Казани.