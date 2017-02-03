Совсем скоро, с 10 по 12 февраля, в Казани стартуют благотворительные ярмарки, организуемые благотворительным фондом «Альпари» вот уже 10 лет подряд.

В дни ярмарок, проходящих на втором этаже ТЦ «Тандем» по адресу: пр. Ибрагимова, 56, можно приобрести сувениры, сделанные ребятами из детских домов, интернатов, приютов и спецшкол, а также профессиональными умельцами. В рамках мероприятия также пройдут разнообразные мастер-классы, на которых желающие научатся создавать поделки своими руками.

Как пояснили организаторы, все собранные на ярмарке средства идут на закупку материалов для творчества в детские дома, интернаты, приюты и спецшколы; на покупку лекарств и продуктов для детей, которых воспитывают матери-одиночки; на оплату лечения детей, если родители не имеют финансовой возможности его оплатить. Весенние благотворительные ярмарки пройдут там же 10 - 12 марта и 14 - 16 апреля.

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