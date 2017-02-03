На рекламу, содержащую сведения о предоставлении 50 %-ной скидки на новую шубу, пожаловалась гражданка в Татарстанское УФАС России. «На самом деле скидка оказалась гораздо меньше обещанной» – указано в обращении.

Установлено, что на одном из телеканалов распространялся рекламный ролик, в котором сообщалось, что «…в Культурном центре «Сайдаш» предоставляется скидка 50% на новую шубу, при условии сдачи старой». Гражданка, обратившаяся в антимонопольную службу, представила товарный чек, согласно которому стоимость шубы составляла 29 500 руб., а при условии обмена – 21 000 руб.

Таким образом, скидка оказалась гораздо меньше обещанной, что не соответствует содержанию рекламы. Какие-либо примечания о предоставлении скидки в меньшем размере при тех или иных условиях реклама не содержала.

В соответствии с Законом реклама должна быть понятной, недвусмысленной и не должна вводить потребителя в заблуждение. В этом же случае обещанная в рекламе скидка потребителю не была сделана. Это значит, что индивидуальный предприниматель, будучи рекламодателем, указал недостоверные сведения, то есть нарушил закон.

Нарушителю выдано соответствующее предписание. Кроме того, свое решение и материалы дела антимонопольный орган направит в Роспотребнадзор по РТ для рассмотрения и принятия соответствующих мер относительно нарушенного права заявителя, а также для оказания содействия заявителю в восстановлении нарушенных прав.