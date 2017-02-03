Возбужденное Татарстанским УФАС России в декабре 2016 года антимонопольное дело в отношении ряда торговых объектов – реакция на такие обращения.

На этот раз ответчиками по делу станут ООО «Ашан», АО «Тандер», ООО «Бахетле – 1», ЗАО «ТД «Перекресток» и ООО «Агроторг». В действиях торговых сетей антимонопольная служба выявила признаки нарушения части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении и участии в соглашении, которое приводит или может привести к установлению, поддержанию розничных цен (наценок) на гречневую крупу на территории Республики Татарстан. Так, один из обратившихся в антимонопольный орган заявителей указал, в частности, что в гипермаркете «Ашан» цены на крупу повысились «почти в два раза меньше чем за неделю – с 56 руб. за килограмм до 97 руб.».

На повышение цен на гречку обратили внимание и остальные граждане. Было ли неправомерное соглашение со стороны продавцов гречки – УФАС начнет выяснять уже скоро. Первое рассмотрения дела назначено на 21 февраля 2017 года.