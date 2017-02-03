Несмотря на то, что решения Татарстанского Управления Федеральной антимонопольной службы по необоснованному росту цен на гречневую крупу отменяются судами, обращения граждан по этим фактам все еще продолжают поступать.

Возбужденное Татарстанским УФАС России в декабре 2016 года антимонопольное дело в отношении ряда торговых объектов – реакция на такие обращения.

На этот раз ответчиками по делу станут ООО «Ашан», АО «Тандер», ООО «Бахетле – 1», ЗАО «ТД «Перекресток» и ООО «Агроторг». В действиях торговых сетей антимонопольная служба выявила признаки нарушения части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении и участии в соглашении, которое приводит или может привести к установлению, поддержанию розничных цен (наценок) на гречневую крупу на территории Республики Татарстан. Так, один из обратившихся в антимонопольный орган заявителей указал, в частности, что в гипермаркете «Ашан» цены на крупу повысились «почти в два раза меньше чем за неделю – с 56 руб. за килограмм до 97 руб.».

На повышение цен на гречку обратили внимание и остальные граждане. Было ли неправомерное соглашение со стороны продавцов гречки – УФАС начнет выяснять уже скоро. Первое рассмотрения дела назначено на 21 февраля 2017 года.