В Новочебоксарске завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров. Воспитанница  ДЮСШ «Яр Чаллы» из Набережных Челнов Айсылу Вильданова  (тренер Валентин Стариков) завоевала бронзовую медаль в беге на 400 метров.