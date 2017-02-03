По данным на середину дня 6 февраля, в активе сборной России на зимней Универсиаде в Казахстане теперь уже 23-е «золото», а также 20 серебряных медалей и 13 бронзовых.

Россия продолжает лидировать в общекомандном медальном зачете, значительно опережая команду Казахстана. Отметим, что татарстанские спортсмены продолжают вносить свою лепту в общее дело. Так, женская сборная России по лыжам, в составе которой выступала и наша Анна Нечаевская, выиграла «золото» в эстафете.

Также «золото» на счету женской хоккейной дружины. Они переиграли в финале канадок – 4:1. Осталось разыграть 16 комплектов медалей, и уже сейчас ясно: сборную России никому не сдвинуть с первого места.