Благодаря работе Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников еще три предприятия Татарстана погасили задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками на общую сумму 270 тыс.рублей.

Долгожданную заработную плату получили 2 работника ЗАО КСУ «Гидроспецстрой» (г.Казань), осуществляющего свою деятельность в отрасли строительства, 1 работник ООО «Рост Промсервис» (г.Набережные Челны), осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг, 18 работников Мамадышского РАЙПО, также осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг. В первом случае сумма выплат составила 120 тыс.рублей, во втором – 16 тыс.рублей, в третьем – 134 тыс.рублей.

Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.