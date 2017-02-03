Футболисты казанского «Рубина» на прошлой неделе провели два контрольных матча на втором испанском сборе.

Первым соперником «Рубина» в городке Коин стал хорватский клуб «Осиек», который уже провел пару матчей в это межсезонье. Скажем прямо, хорваты выглядели на фоне игроков «Рубина» настоящими гренадерами. Отменная физическая форма, прессинг по всему полю, контактный футбол, когда то тут, то там игроки валились на газон в жестких стыках - вот как примерно проходил весь матч.

Хави Грасия состав на первый тайм выбрал, по обыкновению, экспериментальный. Для того это и сборы, чтобы просмотреть в игре наибольшее количество игроков.

Первый голевой момент был у казанцев. Жонатас случайно получил пас от игрока соперников и вышел один на один с голкипером. Но катнул мяч и мимо голкипера, и мимо ворот - момент был упущен.

Неплохо смотрелись на поле Бауэр и Ахметов - их нестандартные ходы порой ставили в тупик оборону хорватов.

А вот гол первыми забили футболисты «Осиека». Казанцы неудачно разыграли угловой, и сопернику удалась быстрая контратака. Рыжиков неосмотрительно далеко выбежал из ворот, за что и был наказан обводящим «парашютом» - 0:1.

Случилось это на 35-й минуте, но уже через 3 минуты счет сравнялся. Жонатас, получив право на штрафной, сделал паузу и ударил низом, когда «стенка» хорватов подпрыгнула. Вратарь даже не успел среагировать - 1:1.

Увы, в начале второго тайма в ворота Рыжикова залетел еще мяч. Бауэр не смог помешать сопернику сделать навес с фланга, а в штрафной Самбрано отпустил «своего» игрока. Гол был забит с близкого расстояния - 1:2.

Почти тут же Грасия произвел замену шести игроков, которых можно был считать игроками «основы». «Рубин» очень старался сравнять счет, но за полчаса так и не смог этого сделать - обидное поражение.

Впрочем, Хави Грасия после матча отметил, что главным было дать игрокам нагрузку и избежать травм.

Буквально через сутки казанцы сыграли и второй контрольный матч на сборе. На этот раз соперником наших футболистов стал экзотический японский клуб «Сенан Бельмаре». И если хорватские спортсмены выглядели десятиборцами на тренировке, то на их фоне низкорослые японцы смотрелись юниорским коллективом.

Впрочем, в футбол японцы играть умеют, это стало очевидно с первых же минут игры. Весь матч они больше владели мячом, обрабатывали его более технично, а о запредельной игровой дисциплине и вовсе можно говорить долго.

Этот матч еще раз показал, что Ильзат Ахметов получает много игрового времени. Похоже, Грасия им доволен. А бенефициантом в этой игре очевидно можно считать Максима Лестьенна. Именно с его нацеленных передач «Рубин» и смог дважды забить.

Тут следует отметить, что японцы тактически допускали одну и ту же ошибку: разрыв между линиями у них был неоправданно великим. Этим и воспользовались футболисты «Рубина». Сначала Лестьенн в быстром проходе нашел передачей Канунникова (1:0), а затем навесил мяч под удар Ткачуку. Тот ударом головой удвоил преимущество волжан - 2:0.

Отыгравшему весь матч Юрию Нестеренко не удалось уйти «сухим». После розыгрыша углового японцы один мяч отквитали, но не более - 2:1 в пользу «Рубина».