Хореографической школе-студии «Алтын» всего три года. Но за это время ее коллектив стал настоящей дружной семьей. Сегодня в ансамбле занимается более 90 детей в четырех возрастных категориях - старшей, средней, младшей и даже ясельной.



В честь дня рождения студии 3 февраля в Доме дружбы народов Татарстана прошел концерт под названием «Фото на память», в котором были показаны лучшие танцевальные номера участников школы-студии.

С днем рождения школу-студию «Алтын» поздравил директор Дома дружбы народов РТ, депутат Государственного Совета Татарстана Ирек Шарипов.

- Я безумно счастлив, что в стенах Дома дружбы народов существует замечательный коллектив «Алтын», который отражает состояние межнациональных и межэтнических дел в республике. Пять лет назад мы начали искать человека, который бы создал ансамбль танцев народов Поволжья в Доме дружбы народов. Эта непростая миссия выпала Гульнаре Гимаевой. Да, сначала было сложно, но благодаря упорству и труду перед нами сегодня выступают настоящие артисты. Успехов и процветания ансамблю! - поздравил коллектив Ирек Шарипов и вручил Благодарственное письмо Дома дружбы народов Татарстана художественному руководителю хореографической школы-студии «Алтын» Гульнаре Гимаевой.

В этот праздничный для танцевального коллектива день прозвучали теплые слова от приглашенных гостей. Так, именинников поздравили музыкальный руководитель детского сада №322 Флюра Матыгуллина, хореограф Дома дружбы народов РТ Тея Пертая, заместитель директора детской школы искусств Приволжского района Казани Венера Мустафина, начальник отдела рекламы редакции газеты «Казанские ведомости» Лилия Харисова, родители учеников и выпускники хореографической школы-студии «Алтын».

Танцевальный коллектив развивается в жанре народной хореографии, что делает его ярким и самобытным. Во время концерта артисты исполнили танцы, среди которых были татарский, русский, аварский, башкирский, бурятский, эскимосский. Колорита выступлениям добавляли роскошные костюмы, расшитые национальными узорами, - так через танец зрители знакомились с культурой других народов.

Равнодушных в зрительном зале не было - юных танцоров публика встречала и провожала бурными аплодисментами.

Кстати, хореографическая школа-студия «Алтын» имеет множество наград республиканского, всероссийского, международного уровня. Так, к примеру, на конкурсе «Радуга танца» в Чебоксарах «Алтын» дважды занимал первое место. Коллектив частый гость на городских и республиканских мероприятиях.

- Хореографическая школа-студия «Алтын» каждую неделю принимает участие в уроках толерантности, где ребята учатся уважительно относиться ко всем народам, - сказала после концерта художественный руководитель хореографической школы-студии «Алтын» Гульнара Гимаева. - С помощью народного танца и музыки мы знакомим детей с культурой других народов, мои ученики через движения и музыку учатся творчески воспринимать мир. Для каждого из нас семья - самое главное, именно в кругу близких мы учимся любви, ответственности, уважению. Наш танцевальный коллектив можно смело назвать семьей. Спасибо Иреку Шарипову, вместе с ним мы посадили зерно, из которого вырос наш замечательный коллектив. Благодарю хореографа Тею Пертая, которая пригласила меня в Дом дружбы народов. Спасибо всем родителям, которые стояли у истоков формирования школы-студии, я знаю, что они мой надежный тыл и поддержка.