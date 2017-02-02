Уровень вовлеченности наших сограждан в культурную жизнь достаточно высок. Это показали данные недавно проведенного исследования.



Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, посвященного положению дел в сфере культуры. Оказалось, что уровень вовлеченности россиян в культурную жизнь страны высок: 76% респондентов заявили о том, что принимали участие в культурных событиях и мероприятиях 2016 года (в 2015-м таких было 71%). Наиболее популярными среди россиян остаются походы в кино (45% сказали, что посещали в ушедшем году кинотеатры) и участие в местных праздниках (38%).

Потребительский запрос в сфере культуры в целом сформирован. Лидерами рейтинга интереса к культурным событиям являются театры и концерты: 41% опрошенных заявили о желании посетить мероприятия этого направления. Наименьший интерес россияне проявляют к интернет-ресурсам, посвященным деятельности культурных учреждений (5%).

Половина участников исследования (52%) оценили нынешнее положение дел в культурной сфере как среднее, почти треть (30%) дали положительную оценку. Лишь 11% высказались в негативном ключе. Доля положительных оценок уверенно растет с 2014 года.

Оценивая динамику положения дел в сфере культуры, более трети респондентов (37%) отметили улучшение, только 9% сказали об ухудшении. Еще 44% участников опроса сказали, что ситуация за последний год не изменилась.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен по инициативе Министерства культуры РФ в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях, республиках

и 8 ФО России. Объем выборки - 1600 человек.