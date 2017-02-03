Гражданка З. взяла кредит в банке, но из-за нерегулярных выплат у нее образовался долг свыше полумиллиона рублей.



Исполнительное производство было возбуждено в 2015 году. Судебные приставы Московского районного отдела Казани установили, что личный автомобиль неплательщицы находится в залоге у банка.

Девушка обещала приставам, что примет все необходимые меры по ликвидации задолженности. Но оплаты так и не последовало. Тогда приставы приняли решение об аресте авто.

На процедуру ареста и изъятия машины был вызван представитель взыскателя. «Ладу Калину» передали на ответственное хранение банку.

С момента ареста автомобиля у гражданки З. остается 10 дней на то, чтобы погасить долги и вернуть «Ладу». В противном случае легковушка будет реализована, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Татарстан.