Ситуация с кадрами в сфере здравоохранения постепенно улучшается, но врачей все еще не хватает. Особенно страдают от нехватки специалистов районные больницы. Несмотря на это, 75 процентов татарстанцев удовлетворены качеством оказания медпомощи. Об этом на итоговой коллегии Минздрава РТ рассказал глава ведомства Адель Вафин.

Три ребенка в семье - это станет обычным

За последние 10 лет продолжительность жизни в Татарстане увеличилась на 4 года. В прошлом году удалось взять планку в 73 года. Получилось также сохранить естественный прирост населения. Он составил плюс 2,8 на тысячу населения.

Показатель младенческой смертности снизился на 18,5%, а материнской - на 18,2%. На 8% уменьшился показатель смертности трудоспособного населения. Всего в прошлом году умерло на 1589 человек меньше, чем в 2015-м. Значительно снизилось количество смертей от туберкулеза, болезней органов пищеварения, органов дыхания и - впервые за последние годы - от онкологических заболеваний. Однако есть и негативные тенденции: в 33 муниципальных образованиях республики продолжается естественная убыль населения.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении обратил особое внимание на рождаемость.

- Естественный прирост населения - это очень важный вопрос. Меня беспокоит то, что, хотя баланс умерших и родившихся положительный, по количеству детей родилось меньше. Это увязывается с демографическим провалом. Но тем не менее мы должны найти стимулы, правильные слова, чтобы наши женщины рожали детей. Я считаю, что три ребенка - стандарт, который мы должны донести до нашего населения. И личным примером вы должны показать, - отметил глава Татарстана и указал на Аделя Вафина.

Министр, являющийся отцом пятерых детей, уже перевыполнил данный стандарт. Теперь осталось донести это до населения.

75% татарстанцев довольны медпомощью.

Много это или мало?

По данным социологических опросов, 75% жителей республики удовлетворены качеством оказания медпомощи. Причем за последние четыре года данный показатель вырос на 20%. Высок он (более 90%) в Кайбицком, Буинском, Алексеевском, Рыбно-Слободском, Бавлинском, Алькеевском, Пестречинском и Сабинском районах. А вот в Казани, Набережных Челнах, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах наблюдается наименьшая удовлетворенность работой медучреждений. Адель Вафин подчеркнул, что такие результаты не устраивают министерство. Руководители территориальных управлений здравоохранения должны улучшить работу по повышению качества и доступности медпомощи, особенно в первичном звене. Речь идет о поликлиниках. Много нареканий в этой части отмечается в Казани и Набережных Челнах.

Не обошел стороной проблему удовлетворенности населения качеством оказания медпомощи и Рустам Минниханов. Он акцентировал внимание на категории татарстанцев, недовольных здравоохранением.

- Вот мы говорим о качестве медицинских услуг, о своих успехах, о том, что 75% людей довольны... Но 25% оценивают плохо! Если бы было 95%, то тогда мы бы сказали: «Да, мы достигли хороших результатов». Вы можете ознакомиться с материалами в социальных сетях, материалами, которые мы получаем через систему «Народный контроль». В мой адрес звучит много обращений: и по лекарственным препаратам, и по записи на прием, когда месяцами люди не могут попасть к врачу. Это никуда не годится. И вы, уважаемый министр, должны обращать на это внимание. Если взять, сколько мы вкладываем в материально-техническую базу, в ремонты, строительство... Эффективность и качество медуслуг растут непропорционально этим цифрам. Сделайте для себя соответствующие выводы. Пациентоориентированность - это ваша работа, - подчеркнул Рустам Минниханов.

Также он отметил, что еще предстоит проделать немало работы по поликлиникам, особенно в Казани и Набережных Челнах.

- Мы в этом году еще проанализируем, посмотрим, какие у нас возможности. И обязательно включим ряд поликлиник в программу капитального ремонта. Нам стыдно. Есть поликлиники, куда мы возим гостей. Но есть и те, куда не возим и стараемся не заходить. Хотя люди у нас одинаковые. Любой житель столицы, республики должен получить достойную услугу в достойных условиях. Если раньше мы все это не видели и не слышали, то сегодня каждый человек имеет возможность дать оценку нашей работе. Надо понимать, что только хорошей, качественной работой мы можем заслужить уважение населения. Люди хотят получать качественные медицинские услуги. Мы это должны воспринимать как наш долг.

О кадрах и коррупции

В своем выступлении Адель Вафин остановился и на теме коррупции. Он рассказал, что в адрес здравоохранения были высказаны претензии, касающиеся нарушений при предоставлении медицинских услуг, сохраняющихся фактов приписок, взяточничества. По поручению Президента РТ проведена коллегия министерства, где были определены слабые места в управлении организацией медпомощи. Также разработан план мероприятий по минимизации причин и условий, способствующих возникновению коррупции.

- Мы не приемлем навязывание платных медицинских услуг, - заверил президента министр. - И жестко будем реагировать на создание условий для нелегитимного взимания денежных средств. Первым шагом в этой большой работе стало принятие Этического кодекса врача Республики Татарстан, определившего принципы профессиональной этики в медицинской среде. Уже в текущем году нами проведен первый форум медицинского сообщества РТ «Профессиональные отношения в медицинском сообществе как основа формирования корпоративной культуры». В резолюции форума определены базовые ценности, главная из которых - потребности пациента превыше всего. Качественная медпомощь может быть только результатом командной работы. Соблюдение общих норм поведения - это и есть корпоративная культура. Кроме того, в прошлом году Минздрав РТ провел около 300 проверок в рамках ведомственного контроля. В результате руководителям учреждений здравоохранения было выдано 49 предписаний, 21 акт проверки соблюдения порядков и стандартов направлен в следственные органы, 4 акта - в суды. Министерством также будет продолжен финансовый контроль подведомственных учреждений.

На коллегии была поднята и проблема нехватки кадров. Сократить все еще существующий дефицит помогают государственные программы. Так, в рамках программы по предоставлению единовременных компенсационных выплат (1 миллион рублей) в 2016 году были трудоустроены 104 врача. Также 156 медикам предоставлены гранты правительства РТ в размере 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Было выдано 155 целевых направлений для поступления в Казанский медуниверситет. Результатом работы за год стали рост укомплектованности врачебными кадрами, уменьшение доли специалистов пенсионного возраста - до 25%.

Однако в зоне высокого риска кадрового кризиса находятся 14 центральных районных больниц: Тетюшская, Менделеевская, Чистопольская, Бугульминская ЦРБ и т. д. Здесь доля врачей пенсионного возраста составляет более 30%.

- Особенно сложная ситуация, требующая принятия экстренных мер, сложилась в Спасской районной больнице, где при общей укомплектованности врачами 41% 33% составляют врачи пенсионного возраста, - отметил Адель Вафин.