За первую неделю работы «Интерактивной карты свалок» проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» поступило более 100 обращений от граждан. На карте размещено около 90 сигналов о свалках разного масштаба.

Сообщения, которые только поступили и одобрены модератором, обозначаются красной точкой. Сообщения, по которым идет активная работа и уже есть первоначальные действия, обозначаются желтым цветом, а зеленым - полностью рекультивированные объекты.

По словам эксперта проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, в заявках лидируют стихийные мусорные свалки, затем следуют крупные свалки, на последнем месте - «серые» полигоны, которые являются законными лишь формально, так как функционируют с нарушением природоохранного законодательства

«Среди таких полигонов у нас на карте можно отметить многострадальный полигон «Кулаковский» в Чеховском районе Московской области, который уже отмечен желтой точкой, так как по этому полигону идет долгая работа, открыто уголовное дело. 2017 год по всем нашим планам должен стать последним годом работы данного объекта. Еще один крупный полигон, по сути являющийся незаконной свалкой с забором и охраной, расположен в Республике Крым, прямо в городской черте Симферополя. Он отмечен зеленой географической точкой, так как после нашего обращения в январе 2017 года завоз мусора на свалку был остановлен и перенаправлен на легальный полигон ТКО «Тургеневский», расположенный в Белогорском районе. Со своей стороны мы продолжим держать ситуацию на контроле до полной рекультивации незаконной свалки», - сообщил Миронов.

Абсолютными лидерами по количеству поступивших заявок являются Москва и Московская область, сообщается на сайте onf.ru. «В Московском регионе уже обозначена 21 географическая точка, и обращения продолжают приходить», - отметил эксперт проекта.

По его словам, старт проекта можно признать успешным, граждане по всей России с большим энтузиазмом отреагировали на «Генеральную уборку». Миронов сообщил, что уже готовятся обращения в надзорные органы и к представителям местной и региональной власти по фактам экологических нарушений.