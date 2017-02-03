Вчера на дорогах Татарстана выявлено 11 нетрезвых водителей
Вчера, 6 февраля, на территории Республики Татарстан было выявлено 11 нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает УГИБДД МВД по РТ. Также в этот день инспекторами ДПС зафиксировано 54 факта выезда в нарушение ПДД на полосу встречного движения, 60 фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств, 454 факта игнорирования ремней безопасности.
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