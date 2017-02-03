Наша газета продолжает публикацию рассказов о женщинах-участницах Великой Отечественной войны. Вспоминает Нина Павловна Стешенко.



Нина Павловна родилась в Павлодаре в Алтайском крае. Мечту детства - стать балериной, ей, родившейся в 1918 году, удалось осуществить еще до войны. К 1941 году ей было 23 года, и в ее трудовой книжке было написано, что она - солистка балета Казахского театра оперы и балета имени Абая в городе Алма-Ате.

«Мы были на гастролях в Чимкенте, там и узнали, что началась война. Вернулись в Алма-Ату и продолжали работать в театре, встречали эвакуированных из Москвы артистов. Видела, как репетировала Галина Уланова. Видела Любовь Орлову, Жарова, Бабочкина, Целиковскую и многих других известных артистов. Помогали им освоиться на новом месте.

А в 1943 году были сформированы бригады по художественному обслуживанию фронта, и мы поехали на Северо-Западный фронт. Ехали 12 суток в товарном поезде. Потом пересели на грузовики и отправились по фронтовым частям. В бригаде были певцы, баянист, скрипач, чтец и я со своим партнером по балету Литваком. Где-нибудь на большой поляне или лужайке ставили борт к борту машины - это была сцена. Конечно, танцевать балетные номера там не получилось бы, мы танцевали народные танцы: казачий, украинский - костюмы для этого возили с собой. Солдаты сидели на лужайке вокруг нас на корточках, и было видно, как им приятно на короткие мгновения окунуться в мирную жизнь под музыку любимых песен. Кто принесет маленький букетик полевых цветов, кто спросит, как жизнь на гражданке. А однажды меня попросили помочь разыскать родных, от которых не было писем. И мне удалось помочь тому бойцу.

После Северо-Западного фронта, где мы побывали в дивизии Панфилова, был 2-й Украинский фронт. Были мы и в Ростове, Макеевке, Иловайске. Однажды во время нашего концерта в трех метрах от сцены прогремел взрыв - на мину наскочила лошадь под казаком, ее разорвало на наших глазах. На нас были шинели б/у и такие же сапоги. Не всегда удавалось помыться в бане, поэтому болели крапивницей, простудой. Но уверенность в том, что мы победим, была с первого дня войны. И если мое искусство кого-то отвлекало на миг от тягот войны, ее ужасов, то это мой маленький вклад в нашу общую победу.

Мои братья были на фронте. Один погиб под Москвой в 42-м году. Старшая сестра на начало войны с дочкой и мужем жила в Таганроге. Таганрог был некоторое время под оккупацией. С ними была и моя мама, незадолго до этого приехавшая повидать дочь. Наша бригада однажды оказалась недалеко от Таганрога. Я попросила командира, чтобы наш дальнейший путь, если возможно, пролег через этот город: хотелось повидаться с родными. Они были очень рады этой неожиданной встрече, рассказывали об ужасах жизни при немцах: зятя расстреляли за связь с партизанами. А моя маленькая племянница даже после войны, живя в Новосибирске, куда меня позвали работать в открывшемся новом театре, долго еще прятала кусочек хлеба под подушку. «На всякий случай», - говорила она.

В Казани я живу с 1960 года. По состоянию здоровья перестала танцевать на сцене. Работала хореографом в Центре детской внешкольной работы, оттуда вышла на пенсию.

В 80-е годы (не помню точно) нас, артистов, членов художественных бригад, приравняли к участникам войны. Я была в совете ветеранов работников образования. Познакомилась с Накией Курбангалиной, она меня подключила к работе своего клуба «Боевые подруги». Ходили на мероприятия, выступали перед школьниками, призывниками. В 136-й школе создали музей ветеранов войны. По хозяйству мне помогает соцработник, потому что дочка и внучка живут в Москве. Но видимся мы часто».

Гостившая в это время внучка помогла своей бабушке облачиться в пиджак, на котором тихо звякнули медали. Делаем снимок на память. И в 98 лет бывшая балерина, хоть и ходит с тросточкой, спину держит прямо!