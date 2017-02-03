Пенсионный фонд Российской Федерации объявляет о начале седьмого ежегодного всероссийского конкурса «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию - 2016».



Как сообщили в управлении Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани, участники конкурса - страхователи, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР. Для участия в конкурсе страхователь должен своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы на обязательное пенсионное страхование своих работников в бюджет ПФР, в срок и без ошибок представлять все документы по персонифицированному учету и уплате страховых взносов, а также своевременно регистрировать в системе обязательного пенсионного страхования всех своих работников. Кроме того, не должно быть зафиксировано жалоб в адрес работодателя и застрахованных лиц о нарушениях пенсионного законодательства РФ.

Победители конкурса будут определены в четырех категориях: работодатели с численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500 человек, до 100 человек, индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников.

Лучшие страхователи 2016 года будут награждены почетными дипломами, подписанными председателем правления ПФР и управляющими ОПФР в субъектах Российской Федерации. Итоги конкурса «Лучший страхователь 2016 года» будут подведены в мае 2017 года с учетом завершения представления страхователями отчетности за 2016 год.