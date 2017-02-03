В преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта, в Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан организована «горячая линия» по вопросам прав потребителей при приобретении товаров через интернет.
Звонки от жителей республики принимаются с 6 по 20 февраля. Обращаться за консультацией можно с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.45) по телефону 8-917-224-87-94. Кроме того, потребители могут позвонить в консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» по телефону 8 (843) 221-90-16, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.
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