В Казани регулярно занимаются спортом и физической культурой 40,1 процента населения. Цифра значительная. По прогнозам, к 2020 году эта цифра увеличится лишь на 0,2 процента.



На несколько десятых процента вырос показатель активно занимающихся спортом по сравнению с 2015 годом, тогда он составлял 39,6 процента. Об этом вчера в ходе совещания в мэрии Казани сообщила председатель комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова.

Однако, по словам мэра Казани Ильсура Метшина, ставить целью достичь к 2020 году доли приобщенных к спортивному образу жизни горожан в 40,3 процента - не уровень для спортивной столицы России.

- Я понимаю, расти на фоне достигнутых результатов тяжело. На уровне России 40,3 процента - это хороший результат. Но на то мы и спортивная столица. Нужно завышать планку, ставить более высокие цели, чтобы с трудом их достигать. Конечно, с потолка тоже не нужно брать цифры, - сказал мэр города.

Чтобы привлечь население к физической культуре, в Казани создаются новые спортивные объекты, причем как крупные, так и небольшие площадки шаговой доступности. По сравнению с 2015 годом в городе стало на 61 сооружение больше - теперь их 2027. В их числе Центр бадминтона на Оренбургском тракте, 50-метровый плавательный бассейн на территории СК «Олимпиец», а также лыжная база и освещенная лыжная трасса в Горкинско-Ометьевском лесу. Среди новинок - крытый манеж на территории КСК «Казань». Там уже начались бесплатные занятия с детьми-инвалидами по программе иппотерапии. Отметим, что всего в Казани около 3 тыс. людей с ограниченными возможностями занимаются спортом.

Кроме того, в минувшем году были проведены ремонтные работы в СОК «Триумф», ДЮСШ «Спектр», «Мотор» и «Стрела» а также в СДЮСШОР «Тасма». Обновили и лыжную трассу базы «Локомотив»: там появились маршруты со сложным рельефом для профессионалов и без резких перепадов высот для любителей. А спортивно-оздоровительный комплекс «Трудовые резервы» и стадион «Тасма» теперь имеют новые мини-футбольные поля.

Особое внимание в Казани уделяется дворовому спорту. Так, в прошлом году появилось 27 универсальных спортивных площадок - это 13 мини-футбольных полей, 16 баскетбольно-волейбольных и 12 тренажерных площадок. Спортивные команды набираются на базе общеобразовательных школ. Дети соревнуются в турнирах «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». Большой популярностью пользуются и различные спортивные чемпионаты, в которых наряду с профессионалами принимают участие и любители.

В планах на 2017 год - построить 25-метровый плавательный бассейн на территории ДЮСШ «Ракета», что в поселке Дербышки. На это выделено более 110 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Также на территории гимназии №3 построят блочно-модульную лыжную базу. В этом году в Казани появится 15 универсальных площадок для занятий спортом.

- Мы прошли двухлетний период реализации проекта ГТО и сегодня имеем неплохие результаты. В Татарстане выполнили нормативы комплекса ГТО более 12 тысяч человек. Для сравнения - в Москве эта цифра достигает 10 тысяч человек. Кроме того, теперь среди судей и учителя физкультуры, прошедшие переобучение, - добавила Вострикова.

Была озвучена приятная новость - тренеров спортивных школ ждет повышение заработной платы. Раньше они в среднем получали 19,7 тыс. в месяц, в то время как учителя физкультуры в школе - 25 тысяч. Теперь 25 тысяч будут получать и те, и другие.