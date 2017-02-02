После кражи смартфонов злоумышленник уехал в Оренбургскую область, но был пойман сотрудниками полиции и доставлен в столицу РТ.

Сотрудники полиции задержали 25-летнего жителя Оренбургской области, который подозревается в краже имущества на сумму около 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

По версии следствия, мужчина похитил коробку со смартфонами на сумму около 500 тысяч рублей. После кражи подозреваемый отправился в Оренбургскую область, где и был задержан. Мужчина признался, что он просто воспользовался ситуацией, забрав коробку с ценной техникой, пока курьер замешкался. На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе.