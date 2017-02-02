Так необычно назывался мастер-класс для детей, который состоялся в казанском Центре современной культуры «Смена».

Этот творческое мероприятие - часть большого проекта швейцарского художника Уго Рондиноне для Музея современного искусства «Гараж» (Москва). Цель проекта – всем вместе нарисовать радугу! Героиней картин не случайно выбрана радуга. Это символ оптимизма, добра, мира и жизнерадостности. В марте 2017 года вдоль всего здания музея «Гараж» в Парке Горького протянется стена с рисунками с одним-единственным сюжетом: радугой. Авторами рисунков станут дети из всех уголков России.

Казанские ребята от 4 до 10 лет тоже с удовольствием приняли участие в радужном проекте. Они рисовали свои радуги на специальных панелях и определенными акриловыми красками, утвержденными студией художника. Все 26 картин, созданные на мастер-классе, отправят в Москву для участия в весенней выставке.

Кстати, после показа в Парке Горького детские работы поедут в Швейцарию, и станут частью грандиозного международного художественного проекта.