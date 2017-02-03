УФАС по РТ возбудило дело в отношении торговых сетей «Ашан», «Бахетле» и «Перекресток».

Ведомство подозревает, что данные торговые сети имеют соглашение, в результате которого происходит рост цен на гречку на территории РТ, сообщает пресс-служба управления. Отметим, что в сообщении УФАС по РТ говорится, что обращения граждан по поводу необоснованного роста цен на гречку продолжают поступать, хотя суды отменяют решения антимонопольной службы.

Напомним, что рост цен на гречку составил почти 100% – с 56 рублей за кг и до 97 рублей.