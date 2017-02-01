Работа по упорядочению сезонных торговых мест ведется с 2014 года.

За три года их число выросло в 4,5 раз. В местах отдыха появились веревочный парк, кинотеатр под открытым небом, а также прокат гироскутеров. В этом году для каждого парка и сквера города утверждены профили торговли, которые можно представить в определенном месте с учетом расположения, общего стиля, трафика и даже исторических особенностей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Иван Кузнецов.

- На торги выставят 127 точек сезонной торговли в 30 парках и скверах Казани. Мы представим предпринимателям свое видение сезонных торговых точек города. Для них разрабатывается единая концепция. Конечно, мы не можем требовать от них больших затрат, поскольку длится сезон всего 5 месяцев, - уточнил Кузнецов.