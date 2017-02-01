В этом году для сезонной торговли подготовлено 628 мест.
В Казани за 3 года в 4,5 раза увеличилось количество объектов сезонной торговли, сообщили сегодня в мэрии на деловом понедельнике. В этом году наибольшее количество точек сезонной торговли будет располагаться в парке Победы (16 точек), в парке «Крылья Советов» и в парке им. Горького (по 10 объектов), у Центра семьи «Казан» (8 объектов). Из 628 объектов сезонной торговли, 67% площадок организуют для продажи мороженого, кваса, овощей, фруктов и летних кафе.
Loading...