Об этом в ходе официального совещания в мэрии Казани сообщила председатель Комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова.

Привлечь население к физической культуре пытаются новыми спортивными комплексами. По сравнению с прошлым годом их стало на 61 сооружение больше. В их числе Центр бадминтона по ул.Оренбургский тракт, 50-метровый плавательный бассейн на территории СК «Олимпиец», а также лыжная база и освещенная лыжная трасса в Горкинско-Ометьевском лесу. Среди новинок и крытый манеж на территории КСК «Казань». Там уже начались бесплатные занятия с детьми-инвалидами по программе иппотерапии. Отметим, что всего в Казани около 3 тысяч людей с ограниченными возможностями занимаются спортом.

Особое внимание было уделено дворовому спорту. Так в прошлом году появилось 27 универсальных спортивных площадок. Это 13 мини-футбольных полей, 16 баскетбольно-волейбольных и 12 тренажерных площадок. Спортивные команды набираются на базе общеобразовательных школ. Они соревнуются в турнирах «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». Большой популярностью пользуются и чемпионаты, в которых наряду с профессионалами принимают участие и простые любители.