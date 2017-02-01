В Казани регулярно занимаются спортом и физической культурой 40, 1 процентов населения. По прогнозам к 2020 году эта цифра увеличится лишь на 0,2 процента.

На несколько десятых процентов вырос показатель активно занимающихся спортом и по сравнению с 2015 годом. С 39,6 процента до 40,1 процента. Об этом в ходе официального совещания в мэрии Казани сообщила председатель Комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова. Однако по словам мэра Казани Ильсура Метшина, ставить целью достичь 40,3 процента к 2020 году – не уровень спортивной столицы России.

- Я понимаю, расти на фоне достигнутых результатов тяжело. На уровне России 40,3 процента – это хороший результат. Но на то мы и спортивная столица. Нужно ставить более высокие цели, завышать планку, чтобы с трудом их достигать. Конечно, с потолка тоже не нужно брать цифры, - прокомментировал мэр города.