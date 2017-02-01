На чемпионате мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене сборная России в финальном матче обидно уступила сборной Швеции.

Начало осталось за нашими парнями. На 20-й минуте Бефус открыл счет. Правда, через две минут шведы счет сравняли усилиями Моссберга – 1:1. Но концовка тайма осталась за россиянами - Иванушкин на 41-й минуте и Миргазов на 43-й сделали преимущество россиян комфортным – 3:1.

Но во второй половине второго тайма шведы сократили отрыв - 2:3. А на 83-й минуте после розыгрыша очередного углового хозяева счет сравняли – 3:3. Это подкосило россиян, и за две минуты до конца матча они пропустили решающий мяч – 3:4. Серебряные медали вряд ли утешат команду.